Desacord entre Martisella i Vela sobre la veracitat de les dades de la Comella del PS

Andorra la VellaEl Consell General ha aprovat aquest dijous una moció impulsada pel PS que insta el Govern a elaborar un estudi per abordar les necessitats del centre penitenciari i a presentar un projecte de llei per modificar la llei qualificada penitenciària abans del 2025. La moció, que inclou esmenes de Concòrdia i Demòcrates, busca garantir un sistema penal més equilibrat i alineat amb les recomanacions del Consell d'Europa.

Les modificacions aprovades amplien el termini per a l'estudi de sis a dotze mesos i plantegen una revisió del codi del procediment penal per assegurar que l'arrest preventiu només s'apliqui en casos estrictament necessaris. També inclouen mesures per dotar el sistema de recursos humans i materials suficients, seguint un pla d’actuació rigorós, segons va destacar la presidenta suplent del grup demòcrata, Maria Martisella.

La controvèrsia per les dades del PS

Un dels punts més destacats del debat va ser la desmentida pública de Martisella a les dades presentades per Susanna Vela, presidenta suplent del PS, sobre les condicions del centre penitenciari. Vela havia declarat que algunes cel·les tenien una superfície de 7,5 metres quadrats i que, de vegades, convivien més de dues persones per cel·la.

Martisella va qualificar aquestes dades d'errònies, assenyalant que les cel·les més petites són de 10 metres quadrats i que només quatre de les 54 estan ocupades per tres interns. Va demanar més rigurositat en temes sensibles: "Quan debatem sobre aquestes qüestions, fem-ho amb dades reals i contrastades".

En resposta, Vela va defensar la seva intervenció afirmant que la informació li havia estat facilitada per altres fonts i que "en cap cas la intenció era enganyar o dramatitzar la situació". Va reconèixer, però, que cal revisar l'origen d'aquestes dades.

Malgrat la polèmica, els grups parlamentaris van coincidir en la necessitat de millorar les condicions del centre penitenciari, amb èmfasi en el seguiment de les recomanacions del Consell d'Europa. Maria Àngels Aché, de Concòrdia, va subratllar la importància d'oferir activitats que garanteixin una reinserció efectiva i el respecte als drets humans, mentre Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, va remarcar la necessitat de recursos mínims sense convertir el centre en "un hotel de cinc estrelles".