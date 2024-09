Dubtes a Andorra Endavant sobre una aplicació provisional de l'acord d'associació

Andorra la VellaAndorra Endavant, el partit liderat per Carine Montaner, ha emès a través d'un comunicat que sent una "profunda preocupació" perquè s'ha exposat en l'esfera pública "la possibilitat que el Govern, sota el lideratge de Xavier Espot i el seu nucli més proper, contempli l'aplicació provisional de l'acord d'associació amb la Unió Europea, fins i tot abans que aquest sigui completament validat per les institucions europees i sense sotmetre'l a un referèndum previ que consulti la ciutadania". Des de la formació de Montaner consideren "alarmant" que l'executiu estigui tan convençut de les "bondats" de l'acord que no descarti la seva aplicació provisional sense "el debat i la consulta amb la ciutadania".

Per aquesta raó han formulat una pregunta urgent al Consell General dirigida a Govern: "Govern pretén aplicar provisionalment l’acord d'associació amb la Unió Europea sense consultar la ciutadania?". Apunten que el procés ha de ser transparent i que ha de respectar els drets dels ciutadans i de la normativa vigent.