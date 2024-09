Escalé critica que Govern no traslladi els seus plans en cas que l'acord amb la UE sigui mixt

Andorra la VellaDurant aquest dijous s'ha celebrat una sessió de Consell General, en la qual els grups han entrat les seves propostes de preguntes de control a Govern sobre diversos temes d'actualitat.

Entre les diferents qüestions, el líder de Concòrdia Cerni Escalé ha demanat el cap de Govern sobre la possibilitat que la part europea de l'acord d'associació hagi d'aprovar-se per la via mixta. És a dir, que cadascun dels 27 parlaments hagin de ratificar l'acord. Una possibilitat que en cap cas està confirmada, però que des de l'executiu no han negat que pugui passar.

Escalé ha demanat, més concretament, si Govern, en cas que l'aprovació sigui de caràcter mixt, es compromet a fer el referèndum abans que hagi d'arribar aquesta confirmació des d'Europa. Considera que per als ciutadans seria una situació complicada votar en contra d'un text que ja ha estat ratificat pels 27 parlaments europeus. Afegeix que podria implicar un major dany reputacional per al país.

Des del grup parlamentari de Concòrdia proposen, per tant, votar abans que els països membres de la UE per a evitar les problemàtiques que assenyala.

El cap de Govern, per la seva part, ha iniciat la seva resposta al cap de l'oposició assegurant que no poden fer promeses en base a "política ficció". Reconeix que ara no saben si serà de caràcter mixt o no. Aprofita per celebrar amb sorna que Escalé reconegui que votar de forma negativa a l'acord no seria una acció sense conseqüències.

Tot i això, Espot s'ha mostrat taxatiu i ha assegurat que el fet que sigui mixt no afectarà de forma negativa al país.

En el torn de la repregunta, Escalé li retreu al cap de Govern que qualifiqui la seva pregunta de "política ficció", i que ell ho titllaria de "política de la planificació". Insisteix que un resultat negatiu en la votació al Principat suposaria un dany reputacional si el text ha estat aprovat per tots els països membres de la UE, amb tot el que allò implica a nivell burocràtic. Pensa que l'acord mixt és un escenari més que probable com per a plantejar-lo al Consell i a la ciutadania.

"No és absència de planificació", ha insistit Xavier Espot, que recorda que després de nou anys de treball amb la Comissió Europea amb la vista posada en què no sigui un acord mixt, aquest és el principal escenari que es valora. En principi, els assumptes tractats a l'acord s'han treballat de forma que jurídicament no afecti cap competència que els estats membres no hagin cedit a la cambra europea.

El cap de Govern reconeix que, a banda d'aquesta consideració jurídica, el parlament europeu podria prendre una altra decisió i considerar-lo mixt. En aquest cas, diu Espot, ja es faran les consideracions pertinents. "En cap cas ens plantegem ni l'aplicació provisional de l'acord ni tampoc no fer la consulta", assegura per terminar la seva resposta. Persisteix el cap de Govern, per tant, en la idea que el referèndum no està en perill.