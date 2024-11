Escalé destaca la necessitat d'un estudi de càrrega nacional

Andorra la VellaEl Grup Parlamentari de Concòrdia ha formulat tres preguntes perquè el Govern les respongui oralment en la pròxima sessió de Consell General del dia 21 de novembre. En aquesta ocasió, els temes que la formació traslladarà a l’ordre del dia del ple estan relacionats amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, amb els estudis de capacitat de càrrega i amb l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria.

D’una banda, el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, exposa que l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea preveu l’adaptació dinàmica del Principat a les noves normes que aprovin les institucions de la UE, dins els àmbits que hi estan contemplats. Partint d’aquesta premissa, doncs, Escalé demana si es va tenir en compte, durant la negociació de l’Acord, l’adopció de mecanismes que permetin a Andorra no aplicar noves normes europees que es considerin econòmicament i socialment negatives. Tal com està redactat actualment, l’Acord obliga a l’adopció automàtica per part d’Andorra de les normes de la Unió Europea que aquesta pugui decidir en un futur, amb molt poca capacitat de decisió pròpia per part andorrana.

D’altra banda, Cerni Escalé també interpel·larà al Govern amb relació a l’absència d’un estudi de capacitat de càrrega nacional. El conseller general de Concòrdia alerta que Andorra continua destruint una part important del seu patrimoni natural a causa de la construcció desmesurada, especialment de noves urbanitzacions. Per això considera una necessitat aquest estudi nacional, ja que els estudis de capacitat de càrrega que s’han encarregat als comuns per oferir escenaris alternatius, tenen unes directrius poc clares i no tenen en compte el

caràcter nacional. Concòrdia considera una negligència generacional que Demòcrates permeti que se segueixi construint a un ritme tan elevat com l’actual.

Finalment, la presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, demana a l’Executiu per l’estat d’implementació de l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria d’Andorra 2021-2030, que va dissenyar i redactar fa dos anys.

Núria Segués demana pel funcionament intern del Centre Penitenciari

Arran del malaurat incident del passat 31 d’octubre al Centre Penitenciari de la Comella, on un jove de 28 anys es va treure la vida durant la nit a la cel·la on estava ingressat, la presidenta suplent, Núria Segués, ha entrat un seguit de preguntes escrites sobre el funcionament intern del centre. En concret, pel que fa a la població reclusa, als recursos humans i al funcionament dels mòduls.

Segués vol obtenir les dades actualitzades de la població reclusa, detallades per sexe, edat, nacionalitat, anys de residència al país i tipus de delicte i condemna, així com l’evolució d’aquesta població reclusa des de l’any 2019 fins a l’actualitat. També demana les dades relatives a la prevalença de trastorns mentals entre els interns, segons el tipus de patologia o trastorn d’aquests i el mòdul al qual pertanyen, a més dels protocols de suport que existeixen per a cada cas.

Amb relació a l’equip de recursos humans del centre penitenciari, la consellera general de Concòrdia vol saber el nombre de persones que treballen al centre i les funcions que desenvolupen, així com l’evolució d’aquestes xifres des de l’any 2019. A més, demana per la formació d’aquests treballadors i treballadores i per la taxa de rotació d’aquest personal. I en aquest sentit, de manera més específica, Núria Segués vol conèixer quina és la ràtio actual de membres del cos penitenciari amb relació als interns, per entendre possibles fallades del sistema; quin tipus de serveis sanitaris s’ofereixen a dins del centre, com són les hores de psicologia i psiquiatria o l’acompanyament per part d’un educador social; i, finalment, com es fa el seguiment mèdic i sanitari en cada cas.

Per últim, relacionat amb el funcionament dels mòduls, Núria Segués vol saber, entre altres, de quants mòduls disposa el centre penitenciari i quina és la seva capacitat màxima, així com el nombre de persones recluses per cada tipologia de mòdul. La consellera general ha demanat aquest conjunt de dades per tal de poder fer una diagnosi de la situació i obtenir una radiografia dels possibles casos d’interns afectats per algun trastorn o patologia, per així poder incidir, posteriorment, en els protocols de funcionament intern del centre penitenciari.