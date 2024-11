Escalé insta Espot a debatre cara a cara sobre l'Acord

Andorra la VellaCerni Escalé ja ha fixat el posicionament de Concòrdia sobre l’acord d’associació. Estan en contra del text i consideren que Govern amaga els aspectes negatius. El rebuig es basa en dos aspectes fonamentals. El primer és una suposada pèrdua de control sobre la immigració. Es perdria capacitat, segons Escalé, per controlar l’arribada de treballadors estrangers. I hi veu una “retallada de la sobirania” amb menys control sobre les quotes d’immigració, segons ha explicitat al programa La Clau d’ATV.

El segon gran escull és una hipotètica pèrdua de sobirania del Consell General. Com el Parlament andorrà no podrà canviar o modificar les lleis comunitàries es considera que es perd autonomia legislativa. Aquests aspectes negatius serà el pal de paller de la presentació de l’estudi sobre l’impacte de l’acord a 20 anys vista que Concòrdia farà el 27 de novembre a Escaldes. Es compararà el futur amb acord o sense, segons els informes encarregats pel partit.

Cerni Escalé ja es posa davant del front contra l’acord. I insta Xavier Espot a fer un cara a cara sobre l’acord d’associació. I no deixa cap dubte sobre com se situa Concòrdia respecte a l’hipotètic referèndum. Escalé no deixa marge d’opció a les posicions favorables o a mig camí sobre l’acord que representen altres líders del partit com Pol Bartolomé i Cerni Cairat, respectivament.

Escalé ha deixat clar que a hores d’ara no es plantegen el pacte electoral amb els socialdemòcrates. Veu encara molt lluny l’escenari electoral, i per això no creu que encara sigui el moment de plantejar-se les possibles aliances.