Escalé: "Se'n parla de l'agència tributària única des de 1987"

Andorra la VellaEl projecte de l'agència tributària única ha estat un dels temes en els quals menys discrepàncies s'han manifestat entre Govern i Concòrdia. De la mateixa manera que s'han enganxat en el debat ideològic, quan Espot ha acusat Escalé de liderar un partit pròxim a l'extrema esquerra. Tot i això, ambdós han mostrat compromís per tal d'engegar la proposta. A les darreres intervencions del líder de Concòrdia, Escalé ha fet referència al fet que del projecte ja se'n parlava l'any 1987, citant a l'excap de Govern Òscar Ribas. Espot ha reconegut que és cert que es podia haver treballat més en aquesta iniciativa per passar-la a la pràctica des d'aleshores, però també ha recordat a Escalé que podria promocionar més aquest debat des dels comuns on Concòrdia té influència per facilitar la creació de l'agència.