Escalé planteja explorar opcions de finançament europeu per abordar la crisi de l’habitatge a Andorra

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha participat en la primera jornada de la sessió plenària de tardor de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), celebrada a Estrasburg fins al 4 d'octubre.

Durant la seva intervenció, el líder de l'oposició ha centrat el seu discurs en el debat sobre els esforços del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB), una institució que finança projectes destinats a promoure la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

El CEB, creat el 1956, té com a missió proporcionar suport financer per a projectes en àrees com l’habitatge, la salut i l’educació, amb un enfocament especial en els grups més vulnerables. Andorra es va unir al CEB el 2020, i aquest banc ha estat un aliat important durant la pandèmia de la Covid-19, oferint finançament per a projectes sanitaris.

En aquest context, Escalé ha destacat "la greu" situació de l’habitatge a Andorra, on els preus han augmentat entre un 4% i un 8% per sobre de la inflació durant els últims vuit anys, una de les xifres més altes dels estats membre del Consell d’Europa. Així, ha proposat que Andorra explori la possibilitat d'obtenir finançament del CEB per projectes d’habitatge, així com la creació d'un grup de recerca que analitzi les causes de l’augment de preus i les mesures implementades en altres països europeus.

En definitiva, Escalé ha subratllat la necessitat de garantir que les idees i els recursos es gestionin de manera eficient, més enllà dels projectes individuals, per poder abordar aquest problema de forma estructural i efectiva.