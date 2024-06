Escalé titlla de "propaganda" les reunions per informar de l'Acord impulsades pel Govern

Andorra la VellaEl líder de l'oposició, Cerni Escalé, de Concòrdia, ha llançat dures crítiques en declaracions a RTVA contra el Govern per la seva gestió en relació amb l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Escalé ha denunciat el que considera una campanya de propaganda per part del Govern, destacant la falta de transparència i accessibilitat del text de l'acord en català.

"Té molt de propaganda, penso els 'tours' aquests que ha fet Govern en els darrers dies, setmanes, i mesos, els materials que s'han publicat de l'Acord i en canvi la ciutadania no té accés al text de l'Acord en català," ha declarat Escalé. "L'acord traduit a l'anglès està disponible des de fa dies, tenim resums de l'Acord, tenim vaja multitud de materials i en canvi no tenim l'acord perquè la gent la pugui llegir en la seva pròpia llengua. Jo penso que això és molt significatiu de la política de Govern."

El líder de Concòrdia ha expressat la seva preocupació pel fet que els ciutadans no puguin accedir al document en la seva llengua materna, subratllant la importància de la transparència i la comprensió pública en un tema tan crucial per al futur del país. A més, ha criticat que, en lloc d'informar adequadament, el Govern sembli estar utilitzant l'acord com a eina de propaganda.

Escalé també ha tocat temes controvertits de l'acord, mencionant la por que la majoria de les decisions econòmiques es traslladin a Brussel·les, el que considera una pèrdua de sobirania per Andorra. "I sí caiem en la propaganda i que confrontats amb alguns problemes de l'Acord com per exemple qui decidirà la majoria de qüestions econòmiques serà Brussel·les, entrem en la política de la por," ha afirmat.