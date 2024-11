Esmena a la totalitat de Concòrdia per al pressupost 2025

Andorra la VellaConcòrdia ha presentat una esmena a la totalitat per al Projecte de llei de pressupost general per a l'exercici 2025. La consellera Maria Àngels Aché i el líder del partit, Cerni Escalé, han comparegut a la sala de premsa del Consell General per exposar quins són els motius que els han portat a prendre aquest posicionament respecte del projecte pressupostari. Aquest dimecres s'acaba el termini per a presentar les esmenes a la totalitat. Tot i això, han reconegut que davant la majoria absoluta actual, l'esmena a la totalitat té eminentment un caràcter simbòlic.

Abans d'entrar en matèria, Aché ha acusat Govern d'incomplir la Llei General de les Finances Públiques a l'hora d'aprovar els pressupostos des de fa 10 anys. La consellera general ha recordat que el pressupost del 2024 es va aprovar l'1 de febrer, el del 2023 es va aprovar el 16 de febrer, el del 2022 es va aprovar el 14 de febrer. "Aquest fet ens preocupa perquè estem incomplint de manera reiterada els terminis legals establerts per la llei general de les finances públiques. Això ens obliga a tenir una dinàmica accelerada", apunta Aché.

A tall d'exemple, també ha exposat que, per exemple, Espanya va aprovar els seus pressupostos el 30 de setembre, a França, l'1 d'octubre i a Suïssa, a finals del mes d'agost. El calendari d'enguany deixa el debat del pressupost per al 12 de desembre.