Espot insisteix que no s'aplicarà l'Acord sense una consulta

Andorra la VellaDurant la sessió del Consell General, el cap de Govern, Xavier Espot, ha respost a la consellera d’Andorra Endavant, Carine Montaner, després que preguntés si l’Executiu pretenia aplicar unilateralment l’Acord d’Associació amb la Unió Europea. Espot ha deixat clar que aquesta opció ni es contempla políticament ni és possible legalment segons la normativa andorrana sobre tractats.

“Respondre breument, Govern no vol aprovar provisionalment l’Acord d’Associació a la Unió Europea sense consultar-ho amb la ciutadania. En primer lloc, perquè políticament no ho vol fer ni ha dit que ho vulgui fer. En segon lloc, la normativa aplicable no ho permet. Vostè sap que és un tractat i segons la Constitució i la llei reguladora dels tractats, no pot ser objecte d’aplicació provisional“, ha afirmat Espot.

El cap de Govern també ha aprofitat per demanar a Montaner que les seves preguntes es basin en declaracions oficials del Govern o del mateix Espot, i no en informació provinent dels mitjans de comunicació. La líder d’Andorra Endavant, per la seva banda, ha celebrat la decisió de no aplicar l’acord unilateralment, però ha advertit que Andorra perdrà el model de migració selectiva amb l’entrada en vigor de l’Acord d’Associació.

Montaner li va dir a Espot que molts dels votants de DA s’adrecen a Andorra Endavant per a traslladar els seus neguits “perdem la nostra essència i això ens entristeix, s’ha de vigilar la seguretat i la neutralitat històrica”.

“Compte amb aquesta tendència que té vostè de autoerigir-se en representant dels neguits de la ciutadania, i sí que representa una part de la ciutadania però recordi que els que estem asseguts a aquesta bancada representem una part encara més majoritària de la ciutadania i governem per tota ella. Per això intentem prendre accions en favor de l’interès general encara que no agradi a alguns empresaris dels quals sembla que ara és tan amiga” expressava Espot.

Espot ha rebutjat aquesta afirmació, assegurant que l’acord contempla mantenir aquest aspecte, i ha acusat Montaner de “mentir a la ciutadania“. Segons Espot, la consellera “barreja temes i diu el que la ciutadania vol sentir” per generar confusió sobre l’acord amb la Unió Europea.