Espot afirma que Andorra està "cansada" dels "danys col·laterals"

Andorra la VellaAndorra obre un període de reflexió per considerar si continua amb la fita d'aconseguir uns Mundials d'esquí alpí. La FIS va atorgar aquest dimarts a Reykjavík les edicions del 2029 a Narvik (NOR), i del 2031 a Val Gardena (ITA). Els Mundials eren el màxim objectiu esportiu en el qual es podia aspirar, i Andorra, per segona vegada, en va quedar fora.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la solidesa i el fonament de la candidatura d'Andorra per ser la seu dels Mundials d'esquí alpí l'any 2029. Espot ha manifestat:

"La candidatura d’Andorra per ser la seu dels Mundials d’esquí alpí l’any 2029 era un projecte sòlid, fonamentat i argumentat". A la roda de premsa de la candidatura Espot també ha assenyalat que “estar allà ens va fer veure que vam ser un dany col·lateral, i ha estat la setmana dels danys col·laterals, ho som pels pagesos catalans, i també pel món de l’esquí, i Andorra comença a estar cansada de ser un dany col·lateral”.

Espot ha volgut agrair i reconèixer la col·laboració de totes les institucions del país, tant públiques com privades, que han treballat conjuntament en aquest ambiciós projecte. "Agraeixo i em sento orgullós de la capacitat de totes les institucions, públiques i privades, d’anar de la mà en els grans reptes que tenim plantejats", ha declarat el cap de Govern.

També ha subratllat la capacitat d'Andorra per ser reconeguda i respectada internacionalment per la seva feina ben feta. "Tenim capacitat per aconseguir que Andorra sigui degudament reconeguda pel que és i respectada per la feina feta", ha afirmat Espot, qui s'ha mostrat profundament orgullós del seu país: "Em sento profundament orgullós de ser cap de Govern d’un país que ha presentat una candidatura que, sense cap dubte, hagués hagut de guanyar".

Al seu torn, Alcobé ha dirigit el seu discurs als agraïments, "a la feina excel·lent, i a l'orgull i el compromís que l'equip ha demostrat amb una gran d'implicació des del primer fins a l'últim minut". Per la seva part, Crespo ha llançat un missatge d'optimisme de cara el futur, posant Joan Verdú com a exemple d'esforç i superació i fent un paral·lelisme amb el camí recorregut a les Copes del Món.

El director de la candidatura d’Andorra 2029, David Hidalgo, ha lamentat els aspectes polítics que han envoltat l'elecció de la seu. Hidalgo ha expressat la seva frustració: “Perdre entra dins dels càlculs, però que no et deixin competir és més frustrant, i quan alguns membres et diuen que volien donar una lliçó al president de la FIS i nosaltres hem estat el vehicle, sap greu”.