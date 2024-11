Espot apel·la a la col·laboració publicoprivada

Soldeu"Hem d'estrènyer la col·laboració publicoprivada, no només en tema de l'habitatge, sinó també en altres mecanismes que concerneixen el Govern i als comuns". Així ho ha mencionat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs anual emmarcat en el Fòrum de l'Empresa Familiar Andorrana. En aquest sentit, ha remarcat que les sinergies en l'àmbit privat són imprescindibles, ja que "nosaltres no serem capaços, ni tenim els recursos, ni el talent per resoldre aquesta qüestió". Amb tot, Espot ha remarcat que han "de ser vigilants perquè el pes de l'administració pública, cada vegada no sigui més important en relació amb el PIB".