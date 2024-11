Espot assegura que hi haurà referèndum, però no hi ha data

Andorra la VellaLa consellera d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha plantejat una pregunta al cap de Govern, Xavier Espot, sobre l'estat de les negociacions amb la Unió Europea, especialment en relació amb la validació del text acordat pels estats membres i la decisió del Consell de la Unió Europea sobre si serà un acord mixt o no.

Espot qualifica d'"irresponsabilitat" pensar en una nova renegociació de l'acord amb la UE. El cap de Govern ha explicat que encara no han acabat les negociacions i, per tant, no es pot programar el mateix. Tanmateix, ha reivindicat que mai ha negat que hi hagi un referèndum.

Xavier Espot ha respost contundentment a les preocupacions expressades per Montaner, destacant que seria "una irresponsabilitat" arribar fins aquí en les negociacions i pensar que es pot renegociar el text acordat. El cap de Govern ha insistit en la importància de respectar els passos seguits fins al moment, amb l'objectiu de finalitzar el procés de validació.