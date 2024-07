Espot assenyala que alguns immigrants fan feines que els nacionals no volen

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que la immigració és un gran actiu "i una necessitat" d'Andorra i que és necessària per mantenir el creixement de l'economia. El Cap de Govern ha destacat que "Andorra s'ha construït gràcies a la immigració i a vegades els immigrants venen a fer feines que els nostres nacionals ja no volen fer. I això no deixa de ser una bona notícia perquè vol dir que tenen expectatives laborals superiors a les que podien tenir fa quaranta o cinquanta anys".

Espot ha indicat que "hem de reconèixer que la immigració planteja reptes com la integració per poder tenir una societat prou cohesionada, tenint en compte els nostres costums". Considera que a Andorra no hi ha hagut un creixement de l'extrema dreta a Andorra, tenint en compte la permeabilitat als fenòmens de l'entorn, perquè "hem estat capaços de gestionar fins a la data de forma convenient el fenomen migratori". Incideix, en una entrevista a la Cadena Cope, en el fet que "és molt important haver pogut mantenir aquest model" en el text que s'ha negociat en l'acord d'associació. I això es materialitza en què no hi haurà lliure circulació de persones de la Unió Europea "sinó que mantindrem el control migratori a les nostres fronteres".