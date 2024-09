Espot descarta un avançament de les eleccions "passi el que passi amb el referèndum de l'acord"

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol havia manifestat que el millor camí que veia per desvincular el referèndum sobre l'acord d'associació d'un plebiscit sobre la tasca de Govern era anunciar que un cop feta la consulta es convocarien eleccions tant si el resultat era positiu com negatiu. Xavier Espot, a Ràdio Nacional, ha indicat que l'opinió de Marsol és respectable, però que era la seva opinió. El Cap de Govern ha anunciat a realitat serà absolutament a la inversa. Sigui quin sigui el resultat dels comicis, no s'avançaran les eleccions.

Espot ha indicat que Govern, venci el 'sí' o el 'no' continuarà "fins al darrer dia". Ho ha explicat en base que "si surt el no, també es necessitarà un Govern fort que continuï governant en un escenari incert" com és el del rebuig a l'acord.

Espot ha defensat que el referèndum se celebrarà quan es donin "les circumstàncies" que el facin possible. En aquest sentit, ha recordat que hi ha sobre la taula una sèrie "d'imponderables" que fan de mal dir la data exacta en què aquesta consulta tindrà lloc. Així, ha reiterat que primer cal que el consell de la UE dictamini si és un acord mixt o no, és a dir, si caldrà que sigui aprovat pel Parlament Europeu o per tots els estats membres.

Precisament sobre els països que hi formen part, el cap de Govern ha manifestat que no té "constància" que tres estats hagin emès reserves al tomb d'aquest acord. En aquest sentit, ha afirmat que creu que els diferents països encara no s'han endinsat en el text i més tenint en compte la situació de les institucions europees, després de les eleccions del mes de juny. De totes maneres, ha destacat que si és un acord que no és mixt i no hi ha esmenes del Consell Europeu la consulta sobre l'acord d'associació se situaria cap al març o abril de l'any que ve.