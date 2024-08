Espot diu que col·laboren amb els comuns "siguin del color que siguin" per millorar l'habitatge

Andorra la VellaXavier Espot ha fet declaracions en el marc de la celebració del ball dels Gegants i del Contrapàs, que s'ha celebrat aquest diumenge a la plaça del Poble.amb la presència de diferents autoritats.

Respecte als pisos del Cedre, Espot ha indicat que la voluntat del Govern continua sent la de col·laborar amb les diferents institucions del país, particularment amb els comuns, "siguin del color que siguin". "Per intentar resoldre el problema de l'habitatge, estem completament disposats, sempre que tothom assumeixi la seva part de corresponsabilitat. Així ho vam fer a Escaldes-Engordany a l'avinguda del Pessebre i amb l'antiga corporació a la Borda Nova" ha destacat, Espot. En aquest sentit, ha comentat que en els dies vinents es reunirà amb els cònsols d'Andorra la Vella per parlar de diverses qüestions, entre elles, els pisos del Cedre. "Encara no hem parlat de quantitats i penso que aquí no ens discutirem per l'import sempre que quedi clar que totes les administracions hi participaran en la mesura de les seves possibilitats" ha comentat, el cap de Govern.

Quant als habitatges a preu assequible del Pas de la Casa, Espot ha avançat que probablement es començaran a adjudicar els primers a la tornada de les vacances. "No sé si s'ha fet el conveni amb l'Institut de l'Habitatge, però, en tot cas, això té un interès merament tècnic. Durant la tardor i, a finals de l'any, en vindran més" ha indicat, Espot. "Tindrem bastants pisos disponibles durant els mesos vinents i, per tant, començarem a veure els efectes de les polítiques que estem portant a terme" ha afegit, el cap de Govern.