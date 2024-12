Espot diu que el Coprincipat no és compatible amb l'avortament

Andorra la VellaXavier Espot ha acudit aquest dimecres a l'entrevista 'el cap de Govern respon' que ha ofert RTVA, pel qual una representació de la Visura Ciutadana ha traslladat tota mena de preguntes i inquietuds, que ha formulat la ciutadania durant les darreres setmanes, perquè el mandatari els respongués.

Un dels temes que se li ha preguntat és si algun dia es podrà avortar en el país. El cap de Govern ha assegurat que si es vol mantenir l'estructura institucional de Coprincipat "no és compatible". De totes maneres, el polític ha articulat que es pot "avançar molt en el reconeixement dels drets de les dones". Per aquesta raó, Espot ha pronunciat que si es vol tenir un país democràtic, avançat i una igualtat plena entre homes i dones no es pot acceptar que la llei indiqui que es pot condemnar a una dona a presó per avortar. "Estem caminant per trobar un sistema que permeti eliminar la infracció penal que decideix interrompre voluntàriament l'embaràs. Si ho aconseguim serà un pas significatiu i que permeti des de la seguretat social es pugui rescabalar el cost d'aquesta interrupció", ha comunicat Espot.