Espot diu que la vinyeta "no és una decisió ferma, sinó una idea que s'ha posat damunt la taula"

Andorra la VellaLa hipotètica vinyeta que s'obligaria a pagar als turistes que visitin el país i que no pernoctin, potser no s'implementa. Xavier Espot, cap de Govern d'Andorra, ha insistit que es tracta d'una idea que s'ha posat damunt la taula, però que no es tracta d'una decisió ferma al programa 'El matí' de Catalunya Ràdio.

La vinyeta està centrant el debat polític en els darrers dies i Xavier Espot assegura que s'ha donat de temps, com a mínim, fins a finals d'any per valorar si és una mesura apropiada tenint en compte que Andorra vol apostar per un tipus de turisme més qualitatiu. En el cas que s'acabés duent a terme, el cap de Govern diu que es tractaria d'un import raonable perquè, segons afirma, "nosaltres no fem gala de la turismofòbia, tot el contrari". Tanmateix, apunta que s'ha de tenir en compte que a un país de les característiques d'Andorra s'han d'establir certs mecanismes que permetin una regulació del ritme de turistes que visiten el Principat. Espot ha afegit que es tractaria d'un procés àgil i que no estaria pensat per a la gent que pernocti perquè ja pagarien la taxa turística vigent. A més a més, tampoc afectaria els treballadors transfronterers.