Espot exigeix contundència contra el bloqueig de la frontera sud que impulsen els pagesos

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, s'ha pronunciat aquest diumenge sobre el bloqueig total de 24 hores que Revolta Pagesa té programat per aquest dilluns a la frontera del país. Espot ha demanat "que es comencin a prendre mesures contundents i que això no es repeteixi massa sovint i, sobretot, durant un període de temps tan llarg". En aquest sentit, ha assegurat que "estem fent tot el que podem des d'una perspectiva discreta" i ha instat que "aquesta situació cessi com més aviat millor".