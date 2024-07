Espot garanteix que el bisbe continuarà treballant en la despenalització de l'avortament

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat, han valorat positivament aquest divendres la designació de Josep Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor d'Urgell i, per tant, probable futur copríncep del país. Els dos polítics han destacat la seva trajectòria, el seu coneixement de l'activitat política i diplomàtica, com també la seva capacitat per parlar diferents idiomes. Serrano ha estat treballant a la secretària d'Estat del Vaticà i també ho ha fet en diverses nunciatures en el Brasil, Moçambic o Nicaragua. Espot també ha assegurat que el bisbe continuarà treballant per arribar a la despenalització de l'avortament. "És un compromís que es va assumir des de les mes altes instàncies des de la Santa Seu i ho estem portant a terme d'acord amb el calendari i d'acord amb el tarannà que vam acordar, que és un tarannà discret i lleial, i això no es veurà afectat ni positivament ni negativament pel nou bisbe coadjutor", ha afirmat.