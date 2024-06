Espot sobre l'Acord: "El que és més important és que els aspectes negatius no posin en dubte la prosperitat del país"

Andorra la VellaLa darrera de les reunions de poble de l'acord d'associació a la Unió Europea ha aplegat a desenes de persones al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han acabat de resoldre tots els dubtes de la població. En total, han assistit prop d'un miler de persones, presencials i telemàtiques, a les vuit cites convocades entre els mesos de maig i juny, una xifra que s'ha valorat de forma molt positiva per part d'Espot, qui ha declarat que estan "enormement satisfets i també des d'un punt de vista qualitatiu" pel coneixement i grau de detall presentat en les preguntes formulades per l'audiència. "Ens infonen optimisme i demostren que aquest és un projecte que interessa a la ciutadania d'Andorra" ha revelat.

La primera idea era repetir l'assistència de la reunió del 12 de març de manera disgregada al territori, amb un format menys transversal i s'ha pogut assolir amb creixes. "Per nosaltres, assolir gairebé el miler de persones és un autèntic èxit, tenint en compte que des del primer dia hem facilitat la resposta via WhatsApp" ha assenyalat, un factor que sempre provoca una lleugera davallada en els actes presencials. La qüestió de les reunions no és "omplir camps de futbol", sinó de poder arribar a les 80.000 persones que conformen la població d'Andorra. "Encara que vinguin 10 o 20 persones, són benvingudes i mereixen tot el nostre temps" ha afirmat.

Tanmateix, moltes de les qüestions han estat de temàtica repetida, fet que pot generar un punt d'incertesa sobre la claredat de la informació aportada. "Els canals d'informació estan oberts, més del que estem fent crec que és difícil de fer" ha al·legat Espot, mencionant els desplaçaments a les diferents parròquies, així com la disposició total tant d'espai com de temps en cadascuna de les sessions informatives. Cal remarcar que, en la gran majoria de casos, aquesta era la primera presa de contacte amb el projecte, i que, en conseqüència, posaven sobre la taula dubtes "legítimament oportuns i que mereixen ser respostes tantes vegades com calgui".

Les reunions, però, no acaben aquí. Amb la finalització d'aquest cicle d'informació i apropament als habitants, Govern comença la immersió en un nou capítol de reunions, aquest cop sectorials amb col·lectius concrets, les quals ja s'estan duent a terme, però que la voluntat és aprofundir-les per entrar en detall del contingut de l'acord d'associació. "Ja hi ha empreses que ens han demanat d'anar allà per explicar-ho als treballadors" ha revelat el cap de Govern, assenyalant que no es cansaran de fer-les. L'objectiu sempre ha estat que "la gent pugui arribar a la consulta vinculant de la manera més informada possible" i, sobretot, "esvaint informacions tergiversades que volen confondre l'opinió pública de manera molt interessada", lluny del que suposaria convèncer a la població.

Europa i la controvèrsia de les polítiques continentals

Les eleccions al Parlament Europeu han portat un canvi d'ideologia més propera als partits polítics de dreta, i per tant de la valoració, negativa o positiva, de les polítiques europees actuals contemplades a Brussel·les. Això pot provocar que les persones que són reticents a l'aprovació de l'acord, puguin arribar a reforçar aquesta idea per la no viabilitat de les lleis.

En aquest sentit, Espot ha manifestat que es pot mirar de les dues maneres, segons la ideologia política de cada individu. "És un missatge que infon tranquil·litat en aquestes persones, en les quals no em compto, perquè veuen que en el nostre interlocutor europeu pesen més els partits que pensen com ells" ha incidit. "Si veiem l'arc parlamentari, les forces europeistes (...) continuen sent molt majoritàries, i aquells anhels que tenien alguns partits d'extrema dreta o d'extrema esquerra no s'han vist complets" ha manifestat.

La dissolució de l'assemblea francesa

La derrota a Europa del copríncep francès i president de la república, Emmanuel Macron, va comportar la dissolució de l'assemblea nacional, fet que el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va manifestar com a succés més important que el resultat de les eleccions. Una declaració a la qual Espot ha respost mencionant que els resultats dels processos electorals als països veïns (França i Espanya) tenen "un impacte per la intensitat de les relacions bilaterals que mantenim". Amb tot, sabent el grau d'importància es fa "difícil dir-ho, però potser el senyor Escalé té més coneixement de causa que jo", segons ha mencionat el cap de Govern, destacant que ambdues coses són rellevants.

"Actualment, en la nostra agenda internacional hi ha una sèrie de passes i d'aspectes que estan molt més vinculats en les futures relacions europees, que amb el futur Govern francès" ha esmentat. Així doncs, Espot ha conclòs incidint en la importància i afectació que té a Andorra, on se seguirà el procés electoral "amb molta tensió".