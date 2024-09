Espot posa en relleu els avenços d'Andorra en digitalització a la Cimera del futur de l'ONU

Andorra la VellaXavier Espot, cap de Govern, ha centrat el seu discurs en els efectes socials de la revolució digital durant una taula rodona prèvia a la sessió plenària de la Cimera del Futur, que se celebra en el marc de la setanta-novena Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York.

Espot ha ressaltat la necessitat de fixar principis compartits que garanteixin un espai digital accessible i equitatiu per a tothom. En aquest sentit, ha destacat que Andorra és un dels territoris millor comunicats del món, amb un 96% de la població que té accés a internet. "La cooperació és essencial per aconseguir un espai digital comú", ha afirmat Espot.

Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha subratllat com la digitalització ha modificat l'estil de vida de la societat, advertint que aquestes modificacions comporten riscos i necessiten adaptació. Ha afirmat que la revolució digital actual és tan ràpida que pot durar cent anys, a diferència d'altres canvis que han perdurat milers d'anys.

Espot ha mencionat també que la pandèmia de la Covid-19 va evidenciar una gran divisió en l'accés a les tecnologies, deixant clar que la digitalització "no ha estat universal". Per combatre aquestes desigualtats, ha considerat imprescindible establir principis que garanteixin un espai digital comú accessible per a tothom.

A més, el cap de Govern ha destacat que, malgrat ser un país petit, Andorra es troba en una posició privilegiada pel que fa a la comunicació digital. Ha mencionat que la transició digital és crucial per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la qual pot impulsar el creixement econòmic, promoure el treball digne i millorar àmbits com l'educació i la igualtat de gènere. Finalment, Xavier Espot té previst intervenir aquesta nit en la sessió plenària de la Cimera del Futur, on continuarà defensant la importància d'un futur digital inclusiu i equitatiu per a tots.