Espot posa en relleu el suport polític de nombrosos estats a l'acord d'associació

Andorra la VellaL'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea compta amb el suport polític de tots els Estats amb què el Govern s'ha reunit durant els darrers anys i també amb els que està mantenint trobades aquesta setmana en el marc de la 79a assemblea general de les Nacions Unides. Així ho ha assegurat aquest dijous des de Nova York el cap de Govern, Xavier Espot, en una trobada telemàtica amb els mitjans de comunicació que ha servit per fer el punt de les jornades de treball que tant ell com la titular d'Afers Exteriors, Imma Tor, estan duent a terme al llarg d'aquests dies. Així, Espot ha volgut posar en relleu la importància que suposa per al Principat rebre el suport polític dels països en un moment en què ja han finalitzat les negociacions amb Europa. A hores d'ara, però, el text final es troba en fase d'anàlisi tècnica "i encara no ens poden traslladar res més concret que no sigui el suport polític indefectible a aquest acord d'associació".