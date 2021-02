Espot 'repassa' Unidas Podemos

Andorra la VellaAquest dimarts, en plena campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya, la formació Unidas Podemos aprofitava l'avinentesa de la polseguera generada per l'arribada de 'youtubers' al Principat per ficar Andorra a la campanya i proposar que el país torni a formar part la llista de paradisos fiscals. Un dia després, el cap de Govern, Xavier Espot, ha comparegut durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, per sortir al pas de les declaracions del partit espanyol. “Parteix d'una premissa falsa i es fonamenta en un prejudici, perquè Andorra ja no és un paradís fiscal”.

“Durant tots aquests anys hem aconseguit culminar un procés de transformació que es basa en la transparència i el compliment dels estàndards en la lluita contra el blanqueig de capitals i la homologació internacional mitjançant un marc regulador fiscal”, ha enumerat Espot. Pel què fa a la transparència i l'intercanvi d'informació, el dirigent andorrà ha explicat que el país “compleix els dos sistemes plantejats per l'OSCE, l'intercanvi d'informació amb sol·licitud prèvia i l'intercanvi automàtic d'informació”. Ha recordat l'existència d'un conveni signat, entre d'altres països, amb Espanya i ha afegit que Andorra “ha respost gairebé 500 demandes d'informació, més de la meitat provinents d'Espanya”. Pel que fa a l’intercanvi automàtic el 2020 es va intercanviar informació amb més de 95 jurisdiccions. Espot també ha destacat que se segueix “al peu de la lletra” les recomanacions d’organismes com el GAFI o el Moneyval i ha defensat que el marc fiscal andorrà és “complet, modern i plenament homologable”.

El cap de Govern ha valorat que “des d'aquests prejudicis, que desconeixen la realitat del nostre país, intenten convèncer que les persones residents fiscals no són residents efectius a Andorra o que ho fan només per una motivació fiscal. Jo crec que és una realitat equivocada i que haurien de parlar amb ells, perquè segurament, sense oblidar el tema fiscal, també són a Andorra perquè, segons la revista The Lancet, té el millor sistema sanitari del món, perquè té un triple sistema educatiu gratuït, perquè és el segon país més segur del món o pel seu entorn natural privilegiat”.

El mandatari s'ha referit a la iniciativa empesa per Unidas Podemos com una “cacera de bruixes infonamentada” que espera que no vagi “massa lluny”, i ha recordat a la formació que “hi ha molts països de la UE que també són competitius en matèria fiscal”.

Finalment, Espot ha apel·lat a la solidaritat d'Andorra amb la resta del territori pirinenc, a través, per exemple, de les proves TMA que s'han fet a una part de la població alturgellenca o a l'ingrés de pacients a l'UCI de l'hospital de Meritxell durant el pitjor moment de la pandèmia a Catalunya, quan els hospitals catalans estaven a punt de col·lapsar.