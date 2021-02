Unidas Podemos proposa tornar a considerar Andorra un paradís fiscal

MadridUnidas Podemos proposarà que Andorra torni a formar part la llista de paradisos fiscals i demanarà endurir els criteris per a aquells espanyols que canviïn els seus llocs de residència amb la finalitat de tributar fora d'Espanya.

El portaveu d'Unidas Podemos en el Congrés, Pablo Echenique, s'ha referit al debat sobre els nous 'youtubers' que tributen a Andorra per a eludir una fiscalitat espanyola més severa i ha avançat que la seva formació esmenarà el projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal per a ampliar la llista de paradisos fiscals.

Ha explicat que es tractaria d'establir paràmetres perquè el ciutadà que vagi a deslocalitzar la seva residència en paradisos fiscals per tenir nul·la o baixa imposició hagi de complir unes certes clàusules com és la de continuar pagant cinc anys l'IRPF a Espanya. "Ja existeix en la nostra legislació, s'aplica a uns certs paradisos fiscals, però hi ha països com Andorra, que s'han quedat fora d'aquesta llista", ha dit Echenique en roda de premsa del Congrés.

El portaveu d'Unidas Podemos ha assenyalat que més enllà del debat sobre els 'youtubers', "que és censurable perquè una persona deslocalitza la seva residència per pagar menys impostos", l'elusió fiscal afecta a l'Estat del benestar, al finançament dels serveis públics com col·legis i hospitals.

El projecte de Llei de mesures per a la prevenció del frau fiscal es troba actualment al Congrés espanyol per ser debatut. La majoria dels portaveus parlamentaris ha coincidit aquest dimarts que el problema de l'elusió d'impostos no arriba amb els 'youtubers' i han advocat per millorar les mesures per a lluitar contra el frau fiscal.

La portaveu del PP en el Congrés, Bufona Gamarra, ha assenyalat que "el patriotisme es demostra en la declaració de la renda" i ha demanat ser "conscients" que en la lluita contra la pandèmia són milers de milions els que s'estan destinant a la Sanitat amb els impostos.

Per part seva, el portaveu de Más País al Congrés, Iñigo Errejón, ha incidit en què es tracta d'"un debat sobre els egoistes", i ha instat que hi hagi més recursos i sancions per a qui no contribueix amb els seus impostos, al mateix temps que el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que ha instat ha fer més campanyes de conscienciació.

En sentit contrari, el portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defensat que el que fan els youtubers "és legal" i ha demanat no "atacar a aquests nois joves que estan innovant" sinó "plantejar-se un marc fiscal més respectuós". "Un té dret anar-se'n del país pel motiu que sigui, no veig cap problema a admetre que sigui per motius fiscals. L'economia és un joc d'incentius també fiscals", ha recalcat.