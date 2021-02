Catalunya, "l'Andorra del sud"

Andorra la VellaAndorra s'ha posat de moda a Espanya i no precisament per aspectes positius, sinó tot el contrari. Primer van ploure les crítiques als 'youtubers' que han decidit creuar la frontera del riu Runer per buscar una fiscalitat millor al Principat. Ara, en plena campanya electoral a Catalunya, alguns partits d'esquerres han aprofitat aquest estat d'opinió per carregar contra altres formacions. És el cas de Jéssica Albiach, candidata d'En Comú Podem a la presidència de la Generalitat, que no ha dubtat en qualificar com "l'Andorra del sud" el model fiscal que suposadament voldria per a Catalunya el número 3 de la llista de Junts per Catalunya (JxCat), Joan Canadell, expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Hola @jcanadellb,

El problema és que no voleu ser Dinamarca, sinó l’Andorra del Sud. Voleu acabar amb la nostra reforma fiscal i blindar privilegis dels que més tenen.



Per això volem un @EnComu_Podem fort i un govern d'esquerres que és incompatible amb Junts per Catalunya. https://t.co/rIKopWHvCV — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) 29 de enero de 2021

Segons Albiach, el model fiscal andorrà –i de retruc el que defensaria JxCat, segons ella– suposa un "blindatge de privilegis dels que més tenen". Cal recordar que Canadell va proposar eliminar l'impost de successions i el de patrimoni, tot i que la seva cap de llista, Laura Borràs, el va desautoritzar amb l'argument que la seva és una candidatura transversal en què hi caben diferents sensibilitats, i que ella no ho defensava perquè els recursos que aquests impostos aporten a la Generalitat serveixen per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19.

Darrere l'estratègia d'Albiach de fer servir Andorra com a model fiscal negatiu per carregar contra JxCat hi ha la voluntat de l'ecosocialista de dificultar un nou govern Junts-ERC i reeditar el tripartit que va governar la Generalitat durant set anys, amb el PSC, ERC i els mateixos Comuns. De moment, les enquestes donen més opcions a la primera forma de govern que a la segona, però el veredicte de les urnes no arribarà fins la nit del 14 de febrer.