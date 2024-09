Espot ressalta que els pisos buits serien "carn de canó dels okupes" si fos en un altre país

Andorra la VellaXavier Espot ha defensat la mesura de cessió temporal obligatòria dels pisos buits per posar-los per a llogar a preu assequible indicant que l'objectiu principal és donar una solució a la problemàtica dels habitatges tancats des de fa anys. El Cap de Govern ha incidit en què "no hem inventat la sopa d'all" i que les mesures anunciades per Govern també s'apliquen en els estats de l'entorn.

Ha incidit en què en realitat és l'última oportunitat per aquests propietaris per fer alguna cosa amb el seu habitatge perquè "si un pis fos meu, preferiria posar-lo a lloguer i ni que ho fes l'Estat" i ha apuntat que "crec que al final només afectarà una petita bossa de propietaris estrangers que no han regularitzat i que tothom deia que d'una vegada s'havia de solucionar aquest problema".

Espot ha destacat, en declaracions a Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional que "té sentit que hi hagi pisos que fa quinze anys que estan desocupats, que no s'han regularitzat, que no paguen despeses comunitàries. Al final, països de l'entorn que, per cert, són països que no es poden titllar en absolut de comunistes, que són democràcies liberals com la nostra, tenen mesures d'aquestes característiques."

El Cap de Govern ha assenyalat que els habitatges sense ocupar "no poden seguir als llimbs i han d'aflorar perquè aquesta situació no es pot mantenir eternament per un concepte il·limitat del dret a la propietat". Ha recordat que si aquest escenari fas en un altre país "aquests pisos serien carn de canó dels okupes, però per sort a Andorra no tenim aquest problema".