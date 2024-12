Espot es reunirà amb els bancs per impulsar un programa de compra d'habitatge

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat en l'audiència ciutadana junt amb els representants de la Visura Ciutadana a El cap de Govern respon, la seva intenció de reformar el programa d’avals per fomentar l’accés a la propietat immobiliària, especialment entre els joves. Aquesta iniciativa es planteja com una resposta a la problemàtica de l’habitatge que afecta un ampli sector de la població andorrana.

Espot ha explicat que en les setmanes vinents es reunirà amb les tres entitats bancàries del país per estudiar com dissenyar un programa conjunt que impliqui el Govern econòmicament. L’objectiu principal és facilitar que les persones puguin passar de viure de lloguer a tenir una propietat, fet que, segons el cap de Govern, és clau per a establir un projecte de vida sòlid.

Condicions favorables per la baixada dels tipus d'interès

"Hem de reformar el programa d'avals i juntament amb els bancs i em reuniré amb els tres bancs en les setmanes vinents per veure com fer un programa conjuntament, on el Govern s'impliqui econòmicament per ajudar els joves i no tan joves a deixar de tenir un pis de lloguer i a poder comprar un pis. Crec que és la millor manera d'ajudar els ciutadans i ciutadanes a tenir un autèntic projecte de vida. Quan compres un pis encara que hi poden haver responsabilitats mensuals amb una hipoteca t'hi sents més a casa que si estàs de lloguer."

El programa d’avals, que serà revisat i ampliat, buscarà oferir garanties que permetin als ciutadans accedir a finançament hipotecari. Aquesta proposta també respon a la necessitat de trobar solucions sostenibles al problema del mercat de lloguer, que registra preus elevats i escassetat d’oferta en molts segments.

El Govern treballa així en una col·laboració pública i privada que pretén alleugerir la pressió immobiliària i donar un impuls significatiu a l’accés a l’habitatge per a les noves generacions. La ciutadania espera amb interès els detalls de les negociacions i la concreció d’aquest pla en les setmanes vinents.