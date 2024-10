Espot s'oposa a l'amnistia BPA

Andorra la VellaXavier Espot s'oposa a una llei d'amnistia BPA. L'escaldenc va explicar als germans Cierco que ni jurídicament ni políticament és admissible una llei d'amnistia o de punt final o qualsevol altra proposta que formulin i que interfereixi en el poder judicial. El Cap de Govern va indicar que l'executiu té la potestat de presentar projectes de llei, però que no farà mai cap per passar per damunt del poder judicial amb el qual s'ha de mantenir la separació. Afegint que és un dels pilars de la democràcia.

Els germans Cierco van anunciar que es reunirien amb els grups parlamentaris per presentar la proposta d'amnistia per a tot el que estigui relacionat amb BPA. Espot va respondre que tenen tot el dret a contactar amb els grups i presentar el seu projecte. En tot cas, Govern no donaria mai suport a una iniciativa d'aquest tipus, en la línia de tots els informes dels serveis jurídics.

Contrari a presentar lleis a mida

El Cap de Govern va deixar clar als expropietaris de BPA que bàsicament és un tema jurídic que és inaplicable amb l'ordenament legal. Espot els va assegurar que sempre se cenyirà a la més estricta legalitat sense interferir en els altres dos poders de l'Estat. Concloent que una llei a mida per amnistiar una sèrie de gent que tenia càrrec o era empleat d'un banc en concret no és possible. Espot s'oposa a una llei d'amnistia BPA.

L’encarregat de portar la negociació, segons múltiples fonts, és l’advocat Xavier Jordana. L’objectiu és obtenir el suport del govern i d’una majoria parlamentària, on és imprescindible comptar amb els grups que donen suport a l’executiu. Es tracta de redactar i aprovar una llei que amnistiï totes les accions i les persones que van participar en els casos on la Justícia ja està investigant, ha processat o jutja amb relació a les pràctiques al banc dels Cierco.