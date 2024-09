Espot, sobre la seva successió: "Guillem Casal m'agrada, però m'agraden molts altres noms"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha passat pels micròfons del programa 'Avui serà un bon dia' de Ràdio Nacional d'Andorra per parlar sobre diversos temes d'actualitat política.

Qüestionat pels seus possibles successors, i específicament pel nom del ministre portaveu, Guillem Casal, Espot ha manifestat que "Guillem Casal m'agrada, però m'agraden molts altres noms" i ha tret pit defensant que Demòcrates és l'única formació del país que pot "cridar als llocs de responsabilitat persones tan eficients com nosaltres".

Pel que fa a la polèmica per la no compareixença del cap al davant de la comissió legislativa d'Economia per donar explicacions sobre Grifols, ha destacat que si ho fes se sentaria un "precedent" que gairebé obligaria que fos ell i no els ministres de tutela dels diferents assumptes qui comparegués sempre. Ha reiterat que ell "no té cap tipus de problema a respondre totes les preguntes que calgui" i de fet ha reivindicat que ja ho ha fet i ha manifestat que si comparegués davant la comissió també seria un "menyspreu" cap a les ministres Marsol i Helena Mas, que seran les que compareixeran. Espot ha estat especialment crític en aquest afer amb el PS i els ha acusat d'"incoherència" i "manca de sentit d'estat".