Espot titlla de deslleial el sector immobiliari i constructor

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat el seu malestar arran del comunicat conjunt d’entitats dels sectors de la construcció i immobiliari en què rebutgen la llei òmnibus. Espot ha titllat de deslleial el fet que, mentre es mantenien converses amb l’Associació de Contractistes fa uns dies, aquests mateixos sectors preparaven un posicionament contrari a la normativa.

"És una certa falta, crec jo, de lleialtat. Mentre davant nostre es proposaven aquestes esmenes, per un altre costat, s'estava redactant un comunicat on es demanava el rebuig a la llei", va afirmar Espot, subratllant que el Govern treballa per garantir l’interès general i que els sectors implicats haurien de fer sacrificis en la situació actual amb l’habitatge.

Segons el cap de Govern, l'objectiu no pot ser la suma d’interessos particulars, especialment del sector immobiliari i de la construcció, que "es poden donar per satisfets" per com els han anat les coses els darrers anys. Malgrat això, Espot va reiterar la seva disposició a continuar el diàleg, tot i remarcar que les formes de les associacions no han estat les adequades.

Què reclamen els immobiliaris?

Les associacions AGREDA, ADELCA, FIABCI, AGIA, ATMCA, ANIM, ACODA, APBI i AEAT han expressat, a través d’un comunicat, el seu total desacord amb la llei òmnibus. Reclamen un procés de diàleg obert i transparent, basat en dades objectives, que tingui en compte les necessitats del mercat i les conseqüències per a les famílies i empreses.

Aquestes entitats han demanat als grups parlamentaris que presentin una esmena a la totalitat, alertant que la llei, en la seva forma actual, podria provocar una crisi al sector, afectant especialment el poder adquisitiu de les famílies i agreujant la problemàtica de l’habitatge de lloguer.