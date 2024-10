Espot veu compatible el referèndum i l'acord mixt

Andorra la VellaXavier Espot, el cap de Govern, no tanca la porta a convocar un referèndum en qualsevol dels casos. Tant si cal la ratificació dels 27 estats membres (acord mixt) com si no, segons informa RTVA. El cap de Govern contempla l’escenari en què l’acord no és mixt i planteja el plebiscit per al primer semestre del 2025.

Aquest divendres Patrick Strzoda, l’encara representant del copríncep francès ha explicat que veu viable fer el referèndum tot i que l’acord acabi sent mixt sempre que Andorra compti amb el suport dels estats membres més propers.