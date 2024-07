Espot veu difícil demanar l'oficialitat del català sense aspirar a ser membres de la UE

Andorra la VellaXavier Espot ha explicat que com Andorra no aspira a ser membre de la Unió Europea no es podria demanar que el català sigui idioma oficial d'aquest organisme. "Nosaltres aspirem a formar part del mercat interior europeu i, per tant, a tenir un marc de relacions similar al que tenen països com Islàndia, Noruega o Liechtenstein". Per aquest motiu "no podrem demanar que el català sigui llengua oficial a la Unió Europea". El Cap de Govern ha indicat, però que si Andorra ratifica l'acord d'associació "el català serà més present a les institucions europees".

En referència a les reticències de part de la població andorrana a l'acord d'associació, Espot ha deixat clar que "mentre que els andorrans no tindran cap restricció per poder participar en el mercat europeu, hem negociat que no sigui recíproc per les nostres especificitats i empreses o professionals europeus tindran restriccions per instal·lar-se a Andorra". Això significa que el Principat mantindrà les quotes d'immigració. Ha apuntat que els professionals liberals del Principat "tindran obert un mercat de 480 milions d'habitants i això és una oportunitat molt important".

Respecte a les eleccions franceses, Espot ha comentat en una entrevista a la Cadena Cope que "nosaltres tenim una relació molt especial amb França i el nostre Copríncep continua sent el mateix durant uns anys". Ha destacat que els comicis han mostrat tres grans blocs d'extrema dreta, centre i esquerra. "Tot fa pensar que hi haurà un govern d'esquerra moderada o de centre i, per tant, les nostres relacions no es preveu que puguin canviar".