Expert de Concòrdia assegura que l'acord amb la UE crea més problemes dels que resol

Andorra la VellaL’expert contractat per Concòrdia i doctor en economia Miquel Puig assegura que “l’acord d’associació amb la UE comporta més problemes dels que resol”. Això és el que va exposar en un acte organitzat aquest dilluns a la tarda pel partit, i ho ha reiterat aquest matí davant els micròfons de l’Avui serà un bon dia.

Puig ha mostrat sense filtre la seva opinió contrària a l’acord proposat per Govern després d’anys de negociacions amb Europa. Assegura que “són la teoria econòmica i l’experiència” les que garanteixen que comportaria més aspectes negatius que positius. Especialment pel que fa a la diversificació de l’economia, ja que l’expert augura que l’augment de la inversió estrangera no la milloraria. Argumenta que les necessitats de les empreses no són únicament estabilitat jurídica i fiscalitat baixa, sinó també la infraestructura de transports o les connexions amb la resta del món, aspectes pels quals el Principat no resulta un destí atractiu.

L’expert econòmic exposa que allò que s’adaptaria més a les necessitats del Principat és un acord amb Europa per les finances, però en cap cas arribar tan lluny com el text de l’actual acord.

També es fa al·lusió al creixement demogràfic del país, que segons Puig no té un ritme sostenible. Augura que, tot i que Andorra mantindria unes quotes, aquestes passarien a ser de mínims i no de màxims, i que, per tant, es perdria en bona part el control de la immigració.