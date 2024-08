Els favorables a l'acord d'associació avancen als partidaris del 'no'

Andorra la VellaL'enquesta política d'Andorra Recerca i Innovació mostra com els partidaris de signar l'acord d'associació amb la Unió Europea tornen a estar per davant dels contraris. En el segon semestre de l'any passat, els que s'oposen havien obtingut prop de sis punts de diferència: (42,9 a 37,1) i ara s'ha girat la truita. Els favorables sumen un 40,7% amb les dades del primer semestre del 2024, mentre que els opositors es queden en un 38,9%.

Els dos punts de diferència, però són relatius per l'alt nombre de persones que no s'han manifestat dins dels 400 andorrans entrevistats. Pràcticament, un 20% no ha dit quina és la seva intenció. Un part (8,1%) manifesta que no ha decidit encara si està a favor o en contra i de l'altra banda hi ha un 11,2% que no ha volgut contestar la pregunta.