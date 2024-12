FEDA tanca un any amb beneficis superiors al 2023 i recupera les reserves prepandèmia

Andorra la VellaEl director de FEDA Albert Moles va explicar durant el balanç del 2024 que l'acord d'Andorra amb la Unió Europea "facilitaria" els convenis d'importació d'energia i de noves infraestructures amb Espanya i França. Aquesta és la conseqüència lògica d'un acord que converteix el Principat en soci d'un club del qual formen part els dos estats veïns. El director va deixar clar que facilitar "no vol dir que sigui imprescindible" perquè Andorra porta dècades amb la importació d'energia de França i Espanya i això no hauria de canviar en cas de rebuig de l'acord.

Moles presumeix que té més avantatges per a aquest vincle d'importació energètica i projectes comuns l'acord que un escenari sense ell. I ha precisat que aquesta és la impressió "de moment", tenint en compte que no se sap encara quines són les conseqüències d'un rebuig al text negociat amb Brussel·les.

Bon balanç econòmic

FEDA obtindrà uns beneficis superiors als que es van obtenir l'any passat, que van ser de 23 milions d'euros. Moles no ha volgut donar una xifra exacta perquè encara no ha acabat l'any i perquè hi ha alguns manteniments que encara no estan tancats, però sí que ha exposat que "el resultat serà molt bo, serà millor que el del 2023". El director general ho ha atribuït, en part, perquè els preus de mercat dels països veïns han estat "molt baixos" a causa de la "baixada de demanda de tot Europa" i a un "increment de les energies renovables".

La companyia elèctrica pública ha recuperat els nivells de reserva prepandèmia. Es va gastar en aquella etapa els 40 milions acumulats per poder garantir uns preus molt baixos de l'electricitat en un moment en què es van disparar els costos coincidint amb la guerra a Ucraïna. Això comporta que FEDA tornarà a fer aportacions de guanys a l'Estat. Un terç dels del 2024 s'entregaran a Govern, el que segurament superarà, com a mínim, els 8 milions d'euros.