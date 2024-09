Fiscalia no recorrerà contra l'absolució de Carine Montaner en l'afer Costa

Andorra la VellaFiscalia no presentarà cap recurs contra la sentència que defineix l'absolució de Carine Montaner en el cas Ferran Costa, segons informa RTVA. El Tribunal Superior va exonerar la líder d'Andorra Endavant uns mesos enrere per haver revelat els salaris públics del llavors president del grup parlamentari liberal. Això no va frenar Fiscalia de continuar la investigació per revelació de secrets, tot i que l'afectat es va retirar de l'acusació.

Encara que aquest procés ha suposat una despesa important per a Montaner, ha confirmat que no presentarà cap demanda d'indemnització econòmica. Això fa que la causa quedi ja arxivada.