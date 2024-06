Fiscalia no retira la seva petició de dos anys de presó i inhabilitació per Montaner

Andorra la VellaEl fiscal general ha mantingut la petició inicial de dos anys de presó condicional i dos d'inhabilitació per a Carine Montaner per revelació de secrets. D'aquesta manera, Xavier Sopena, ha defensat que malgrat "estar absolutament d'acord" amb la finalitat que perseguia Montaner de transparència dels sous públics, hauria pogut fer servir "altres mecanismes" per aconseguir el seu propòsit. En aquest sentit, ha incidit en el fet que va revelar una informació que havia obtingut de "manera il·lícita" i a més es tracta d'informació "reservada". L'advocat de la consellera general, però, n'ha demanat la lliure absolució, ja que ha al·legat que les dades no les va obtenir il·lícitament i a més es tractava d'una informació que havia de ser pública en tractar-se del sou d'un càrrec públic.