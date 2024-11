Forné, Naudi, Ferrer i Linares a favor de l'Acord en uns Ciutadans Compromesos indefinits

Andorra la VellaL'Acord d'Associació ha estat objecte d'un debat intens no només al Consell General. Una de les reflexions que es va constatar en la sessió de control al Govern és la polarització que produeix aquesta qüestió en la societat. Una sessió de control que va tenir gran ressò mediàtic. Arran d'això Ciutadans Compromesos en un intent de no polititzar més aquest afer va acordar amb l'executiva llibertat d'opinió i de posicionament públic dels militants.

Carles Naudi ja ha mostrat en diverses ocasions la seva voluntat política del sí a l'Acord d'Associació a la UE. En aquesta popular sessió, de fet, Naudi va alertar Escalé que sense l'Acord es podrien produir cues "fins a Vendrell" i que suposaria un escenari indefinit pel teixit econòmic andorrà.

Paral·lelament al programa La Clau d'RTVA, David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat va manifestar que és molt favorable a l'Acord d'Associació, recordant que molts dels tractats d'Andorra han ajudat a millorar la competitivitat d'empreses i del país. Forné va afirmar que a més Linares i Raül Ferrer també són ferms defensors de l'Acord.

El mercat únic ens obre la porta a fer noves transaccions, s'obre un espectre que no teníem. A banda d'això ens donarà una homologació internacional i una tranquil·litat li diria per què hi haurà un marc jurídic que fins ara no tenim ” David Forné

Forné va tractar la decisió de la formació i va recordar que el partit té moltes sensibilitats i que si hagués d'apostar la majoria dels militants estarien a favor de l'Acord. De fet, el secretari de transició energètica va assegurar que l'Acord no serà diferent d'altres acords que ja es tenen i que "no es pot viure d'esquena a Europa". Finalment, Forné va criticar Concòrdia que sent un partit que es mostra com a jove no es mostri a favor d'un Acord que beneficiaria les noves generacions.