Francesc Cerqueda rep la Creu dels Set Braços

Andorra la VellaEl síndic general, Carles Ensenyat, ha distingit aquest dimecres al migdia amb la Creu dels Set Braços a l'exsíndic general Francesc Cerqueda i Pasquet, que va ostentar el càrrec des de l'any 1982 fins a l'any 1990. La condecoració ha tingut lloc a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall davant de la Sindicatura, els presidents dels grups parlamentaris i el conseller no adscrit, el cap de Govern, membres de l'executiu, representants d'altres institucions i familiars de l'homenatjat.

Cerqueda ha tingut una llarga carrera política sempre vinculada al Consell General. Ha estat conseller general des de l'any 1973 i fins a l'any 1990, essent el conseller general més jove en la seva primera legislatura, i de l'any 1993 fins al 1997. Va ocupar el càrrec de síndic general des del 1982 fins a l'any 1990 esdevenint el primer síndic general sense funcions executives, ja que l'any 1982 es va crear el Consell Executiu (predecessor de l'actual Govern) i la figura del cap de Govern que ostentà per primera vegada Òscar Ribas Reig.

L'exsíndic Cerqueda, en paraules d'Ensenyat, "és el degà de tots els síndics" i ho és "no per l'edat, sinó perquè a ell li va tocar reinventar i reimaginar el Consell després de la creació del Consell Executiu". A més, "va ser qui va posar les bases del Consell General que coneixem avui i que és, a la vegada, testimoni dels més de 600 anys d'història de la nostra institució".

L'exsíndic general ha estat el primer en rebre la Creu dels Set Braços, la condecoració de més alt rang del Principat d'Andorra. Al llarg d'aquest any també la rebran els síndics Albert Gelabert (1990-1992) i Jordi Farràs (1992-1994). A més està previst que al llarg de l'any 2025 la rebin Josep Dallerès (1994-1997 i 2009-2011), Francesc Areny (1997-2005) i Joan Gabriel (2005-2009). Per l'any 2026, rebrien la condecoració els síndics Vicenç Mateu (2011-2019) i Roser Suñé (2019-2023).

Les insígnies de la Creu dels Set Braços

La Creu dels Set Braços, segons recull el Decret 221/2024 d'aprovació del reglament de la Creu dels Set Braços, contempla les insígnies següents: collar, medalló i miniatura que s'acompanya d'un pin de solapa i un pin de diari, a més, d'un títol acreditatiu.

Depèn del Consell de la Creu dels Set Braços determinar a l'hora d'entregar-les si també cal collar, fet que s'ha acordat reservar exclusivament per als coprínceps, que reben la distinció en dipòsit, la qual cosa suposa que un cop deixen el càrrec la condecoració es retorna al Principat d'Andorra perquè s'atorgui al successor en el càrrec.

L'adjudicació per part del Consell General de les primeres condecoracions, publicada al Butlletí 46/2024, contempla la compra de tres medallons i miniatures per als exsíndics generals i l'adquisició del lot complet, amb collar inclòs, per a un dels coprínceps.