Gili carrega contra Govern per la llei de transferències comunals

Andorra la VellaLa cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha criticat que molts membres del Govern desconeixen el funcionament econòmic dels comuns, en resposta a l’anunci del procés de revisió de les transferències comunals, tal com ha informat RTVA. Andorra la Vella ha suggerit considerar compensacions per la capitalitat en aquest procés.

“Si se’ns treu competències o pressupost haurem de treure el tema de la capitalitat. Aquestes ofertes, espais i serveis que oferim a altres que venen a treballar amb nosaltres o que pel fet d’estar a la capital assumeix aquests serveis, és a dir, que el cost l’assumeix el comú d’Andorra la Vella” va assegurar Gili.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha advocat per una anàlisi profunda per reformar la llei de transferències comunals i les lleis de relacions laborals i d’acció sindical. Ha subratllat la necessitat d’una representativitat sindical real i ha lamentat que alguns comuns, especialment els vinculats a Concòrdia, no hagin facilitat dades sobre els pisos buits ni realitzat els estudis de càrrega necessaris, argumentant que aquestes tasques no poden ser assumides pel Govern sense invadir competències. Escaldes per la seva banda entregarà les dades quan les tingui enllestides, però Gili va criticar a Govern pel seu modus operandi. Andorra la Vella va defensar la seva predisposició a entregar les dades, però per ara toca esperar que compilin tota la informació entre dos programes informàtics del comú.