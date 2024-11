Gili, en contra de l'acord

Escaldes-EngordanyRosa Gili, la cònsol major d'Escaldes, ho té clar pel que fa a l'acord d'associació. Aquest dilluns ha estat entrevistada al programa d'RTVA 'Avui serà un bon dia' i ha assegurat que votarà 'no' al referèndum de l'acord d'associació. Segons explica, els aspectes positius que comporta, com que les empreses puguin sortir al mercat europeu o participar en els programes Erasmus, ja s'estan aconseguint per altres vies i que no compensen els aspectes negatius. Tanmateix, considera que "ens collaran si no entrem i, si entrem, estarem collats", fent referència a Brussel·les. A més a més, ha comentat que votaria Cerni Escalé en el cas que ara mateix hi hagués eleccions.