Gili es mostra alineada amb Concòrdia

Andorra la VellaEl posicionament clar de Rosa Gili a favor de Concòrdia amb el suport explícit a Cerni Escalé, dient que el votarà, ha reobert el rumor sobre que les possibilitats que la cònsol escaldenca deixi el comú quan arribin les generals. Diferents polítics escaldencs consultats han coincidit a augurar que Gili sembla encaminada a formar part de les llistes de Concòrdia en els pròxims comicis previstos per a l’abril del 2027.

Les fonts volen fer especial esment a què l’anunci públic de la seva oposició a l’acord d’associació és el senyal més clar del rumb futur. S’alinea clarament amb Concòrdia, sabent que part del seu entorn polític és manifestament favorable, i marca el camí. Si vol continuar en política només pot fer el salt a les generals, no pot aspirar a un tercer mandat, i això exigeix un compromís públic amb un tema clau per a Concòrdia com l’oposició de l’acord d’associació.

El run-run a Escaldes indica que la cònsol no acabaria el mandat per esdevenir un dels principals actius del partit. Gili, segons aquestes opinions, és una peça clau en l’intent d’obtenir una majoria de Govern per part de Concòrdia. És la millor candidata per guanyar la territorial d’Escaldes d’aquí a dos anys i mig, tenint en compte que ha vençut dos cops seguits a les comunals.

Similar a Conxita Marsol

L’exemple que posen és el de Conxita Marsol. L’excònsol d’Andorra la Vella va renunciar al càrrec per presentar-se als comicis amb els demòcrates. Inicialment, Marsol havia d’anar de número dos, però la van convèncer per liderar la territorial d’Andorra la Vella. La jugada va sortir perfecte i Marsol va passar a ser la número dos de l’executiu.

El rurn-run polític a Escaldes apunta que Gili és l’aposta d’Escalé per guanyar la territorial d’Escaldes. A partir d’aquí, el futur de Gili, com a número dos de la formació, podria ser com a síndica general o com a número dos del futur gabinet. Ministra de presidència, per exemple, indiquen. Les fonts consultades comenten que fins i tot ja s’ha posat damunt de la taula que Gili no cometria el mateix error de Marsol i aglutinar tants ministeris.

Gili ja té una àmplia experiència com a consellera general del PS, partit del qual va marxar, i ha aconseguit ser pal de paller dels progressistes a Escaldes. Va sumar una candidatura a tres bandes (el seu grup, Concòrdia i el PS) fins i tot superant les malfiances socialdemòcrates contra ella per la crisi en què va entrar la formació quan va marxar.

Mateix model que a les comunals

Gili és també, segons aquestes fonts, la millor opció per garantir la repetició del model de coalició de les comunals. Qualsevol altra opció implicaria un candidat o candidata que faci consens. I no és tan evident. Gili no hauria de tenir cap problema per reeditar el mateix pacte. Fins i tot, podria ser l’únic aspirant del bloc progressista al qual el PS li pogués passar per alt l’oposició manifesta a l’acord d’associació. Aquesta hipòtesi només és vàlida si quan tinguin llocs els comicis no s’ha fet el referèndum o si precisament els comicis han esdevingut el referèndum.