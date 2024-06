Ni González ni Gili: Govern sense la informació dels pisos buits d'Escales i la capital

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha compartit la visió ja apuntada aquest dijous al matí pels grups parlamentaris en el marc del debat d’orientació política que cal una “anàlisi” per començar a fer una reforma de la llei de transferències comunals i també que és necessària una “reforma en profunditat” de les lleis de relacions laborals i de l’acció sindical, de tal manera que la “representativitat sindical sigui una realitat” en el si de les empreses perquè ha reiterat que el que no pot ser és que sigui el Govern el que hagi de dictar “any rere any” l’increment salarial, més enllà del salari mínim, ja que ha defensat que això “falseja el sistema i les posicions negociadores”, perquè una part i l’altra saben que si no hi ha acord serà l’executiu el que acabi prenent una decisió.

En aquesta reflexió sobre les transferències, el cap de Govern també ha introduït les competències, recordant certes obligacions de les corporacions comunals i retraient certs deures que no s’han fet: ha lamentat que els comuns que no han facilitat dades sobre els pisos buits són els integrats per membres de Concòrdia així com els estudis de càrrega pendents, unes avaluacions que, ha respost al president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, no podia fer l’executiu ja que seria “una invasió competencial”.

Pel que fa als comuns, el cap de Govern ha donat unes dades per palesar el poder dels comuns des del punt de vista econòmic: des del 2018 al 2023 les transferències han crescut un 37% mentre que els ingressos del Govern ho han fet un 30% i això “en un context on s’han disparat els ingressos dels comuns” precisament per la construcció.

El president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, tot i mostrar la prediposició a avaluar els canvis en les lleis de competències i transferències també ha remarcat que “abans de canviar una llei cal aplicar-la”.