Govern adjudica un estudi de capacitat de càrrega turística

Andorra la VellaConjugar l’activitat turística, que indubtablement és un dels pilars socioeconòmics d’Andorra, amb el principi de sostenibilitat. Amb aquesta voluntat, el Govern ha adjudicat avui, a proposta del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, el concurs per contractar els serveis d’una empresa que elabori un estudi relatiu a la capacitat de càrrega turística del país i a les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i la qualitat del sector.

L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa BMS Consultoria Estratègica per un import de 72.000,50 euros amb el 15 de desembre d’enguany com a termini d’execució. L’estudi en qüestió ha d’incorporar l’avaluació de les repercussions actuals i futures, econòmiques i socials, de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats de la població resident, dels operadors turístics i dels visitants, així com consideracions mediambientals. L’empresa seleccionada treballarà sota la coordinació i la supervisió del Ministeri de Turisme i Comerç.

Sobre la base d’aquest estudi es podrà determinar si el parc d’allotjaments turístics actual està correctament dimensionat i quina capacitat de creixement té globalment i per parròquia/població/grup/categoria. D’aquesta manera, l’anàlisi haurà de considerar la sostenibilitat econòmica del sector dels allotjaments turístics, la repercussió actual i futura sobre la població, els operadors turístics, els visitants i el rol de les segones residències.

Per tant, aquest treball s’haurà d’elaborar tenint en compte l’impacte sobre aspectes mediambientals, en els recursos hídrics i energètics, en la gestió de residus o en la contaminació acústica. També cal tenir present els efectes sobre la mobilitat, la capacitat hospitalària i les necessitats de personal per al sector turístic.

Tot i que l’estudi que s’iniciarà haurà d’estar centrat en la capacitat de carrega turística –i encara més concretament en l’oferta d’allotjaments turístics– a l’hora de la seva elaboració s’hauran de tenir presents els resultats dels estudis de càrrega màxima que estan duent a terme els comuns.