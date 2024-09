Govern estarà en coneixement de si l'acord és mixt abans de finals d'octubre

Andorra la VellaAbans de finals del mes d'octubre se sabrà si l'acord d'associació és o no mixt i si s'hi introdueixen esmenes. Així ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot en resposta a les preguntes formulades per la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, que volia saber si el Govern es planteja una aplicació provisional de l'acord. Sobre aquest aspecte Espot ha destacat que "no" es plantegen aquesta possibilitat, ja que políticament no ho veuen factible, però també perquè "la normativa aplicable no ho permet".

Espot ha estat contundent quan ha respost a Montaner que "ni ens plantegem fer una aplicació provisional ni no fer el referèndum" i ha demanat a la consellera que potser caldria que plantegés preguntes segons "dades explícites" i a declaracions fetes de manera directa pel Govern. La consellera ha manifestat que es dediquen a traslladar "els neguits de la ciutadania" i ha lamentat que estan "cansats de la política de la por" i de "discursos simplistes" i ha alertat que si l'acord tira endavant es perdrà "la immigració selectiva" i ha destacat que Espot es pot "penjar la medalla" d'haver-se posat el teixit empresarial en contra.

Aquestes afirmacions de Montaner han encès Espot, que ha lamentat el discurs "simplista i reduccionista" per fer "por" i ha desmentit que es perdi la immigració selectiva, ja que es conserva el model de quotes. I ha etzibat a la consellera que la que fa un discurs "de tot o res és vostè". I ha reivindicat que des de l'executiu s'han explicat els pros i els contres i que si es defensa l'acord és perquè es veuen més punts favorables que al contrari.

Durant la sessió de preguntes ha intervingut el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, que ha alertat el Govern sobre el "dany reputacional" que podria causar que es fes el referèndum un cop els estats haguessin votat l'acord, en cas que fos mixt. El cap de Govern ha respost que no podia agafar compromisos d'acord amb la "política ficció" i ha celebrat que des de Concòrdia s'admeti que no hi haurà "conseqüències neutres" en cas que es voti 'no' a l'acord. Davant aquestes afirmacions Escalé li ha repreguntat si tenen una planificació d'un escenari en cas que l'acord sigui mixt, a la qual cosa Espot li ha respost que porten nou anys treballant "amb vista a què no sigui mixt", ja que no hi ha cap aspecte en el qual els estats no tinguin les competències transferides.