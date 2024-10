Govern nega témer un moviment pel no de l'acord amb la UE

Andorra la VellaEn la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha afirmat que, encara que no hi hagi notícies sobre si l’Acord d’Associació serà mixt o no, és normal que persones que comparteixen la mateixa postura s’uneixin per defensar el seu posicionament. Aquesta afirmació es produeix en un context de creixents crítiques a la campanya de comunicació del Govern, que ha destinat més d’un milió d’euros a informar sobre l’acord.

Casal ha explicat que, tan aviat com es conegui el veredicte del Consell Europeu, es farà pública la informació rellevant. Ha remarcat que, en una democràcia, és bo que hi hagi diversitat d'opinions i que les diferents parts s'organitzin per presentar les seves idees.

El Secretari d'Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, també ha confirmat que els estats membres van rebre el text a finals d’abril i que la seva anàlisi jurídica es troba en procés. Riba ha indicat que en les pròximes setmanes s’espera un diagnòstic final que determinarà si l'acord requerirà l’aprovació dels parlaments nacionals europeus.