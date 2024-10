Govern no entra en la polèmica del garatge convertit en habitatges a la Massana

Andorra la VellaGovern no té cap competència per actuar sobre la polèmica del garatge de la Massana convertit en habitatges. Això és el que es desprèn de les declaracions del ministre portaveu Guillem Casal en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, quan se li ha demanat per aquesta qüestió.

Diversos mitjans han informat durant les darreres hores sobre aquesta iniciativa, que ha generat indignació en alguns ciutadans. Són els garatges d'un hotel de la parròquia que han estat convertits en habitatges.

Casal ha reafirmat que les competències en aquesta matèria són dels mateixos comuns. Tot i això, sí que ha assenyalat que l'objectiu de l'executiu amb les lleis d'habitatge que centren la legislatura és que tothom tingui accés a habitatge assequible i digne, cosa que denota que són iniciatives que no lliguen amb la intenció de Govern, tot i que no poden actuar en cap cas.