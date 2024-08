Govern podria tenir un pis buit cedit fins a deu anys

Andorra la VellaLa llei Òmnibus que ha presentat Govern inclou una clàusula que permetria a Govern forçar la cessió obligatòria dels pisos buits durant deu anys per destinar-los a lloguer a preu assequible. La legislació preveu que hi ha un primer període de cinc anys en què l'executiu pot tenir la cessió obligatòria de l'habitatge si el propietari no li dóna cap ús. Si el propietari no ha informat sobre què vol fer amb el pis un cop transcorreguts els cinc anys inicials pot haver-hi una pròrroga que allargui la cessió obligatòria fins als deu anys.

Fonts de l'executiu, citades per Andorra Televisió però, matisen que seria en situacions puntuals en què el propietari no s'hagi manifestat durant els anys de la cessió. El text contempla que sis mesos abans d'expirar el termini, el Govern l'avisarà perquè acrediti què vol fer de l'habitatge, si posar-lo al mercat de lloguer, vendre'l o cedir-lo voluntàriament al parc públic d'habitatges a preu assequible. En cas que no hi hagi resposta, es prorrogarà automàticament la cessió per cinc anys.