Govern planteja una reflexió sobre la regulació del parapent després de l'accident mortal

Andorra la VellaEl Govern s'ha posat a disposició dels comuns per plantejar una "reflexió" al voltant de la pràctica del parapent en determinades zones del país arran de l'accident mortal que va tenir lloc divendres a Canillo. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat aquest dimecres que el parapent no es considera una pràctica esportiva perquè no hi ha una federació al darrere i, per tant, "no hi ha una normativa a la qual ens puguem referir".

En aquest sentit, ha detallat que la legislació actual no obliga a demanar una autorització per a la pràctica d'aquesta activitat tenint en compte que no implica una propulsió a motor i que, en tot cas, qui té competència per regular les zones on es pot practicar o no són els comuns. De fet, ha recordat que al país ja hi ha llocs concrets on aquesta pràctica està prohibida com és el cas del mirador del Roc del Quer.

En tot cas, des del Govern s'han volgut posar a disposició dels comuns per treballar una regulació al voltant d'aquesta situació de manera conjunta per tal de "poder trobar el millor encaix possible entre tots". En tot cas, ha reiterat que "si hi ha casos com aquest segurament hem de fer una reflexió per veure com ho hem de regular", malgrat que a hores d'ara no hi ha fixat cap mena de termini o calendari.

Amb tot, però, ha reconegut que "és complicat" fer un llistat sobre el conjunt d'activitats que es poden fer o no en un territori. "És una reflexió que hem d'encetar de manera global" tenint en compte l'accident mortal de divendres i també "si hi ha o no moltes demandes per a pràctiques d'alt risc".